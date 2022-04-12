18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В выходные в Перми ожидается похолодание

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В Пермском крае сохранится теплая и сухая погода до среды 13 апреля. Как сообщают специалисты Пермского ЦГМС, в четверг 14 апреля в отдельных районах Прикамья начнутся небольшие дожди. Температура воздуха при этом не изменится. В пятницу ожидаются дожди на всей территории края. Ночью температура опустится до +2...+7 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается существенное похолодание. В субботу днем столбик термометра будет на отметке от +2 до +7. Ночью в воскресенье температура опустится ниже 0°. Кроме этого, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: