В выходные в Перми ожидается похолодание

В Пермском крае сохранится теплая и сухая погода до среды 13 апреля. Как сообщают специалисты Пермского ЦГМС, в четверг 14 апреля в отдельных районах Прикамья начнутся небольшие дожди. Температура воздуха при этом не изменится. В пятницу ожидаются дожди на всей территории края. Ночью температура опустится до +2...+7 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается существенное похолодание. В субботу днем столбик термометра будет на отметке от +2 до +7. Ночью в воскресенье температура опустится ниже 0°. Кроме этого, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.