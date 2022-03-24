Пермь примет участие во Всероссийском конкурсе на лучший проект исторического центра города

Пермь готовит заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города в 2023 году. Конкурс проводится Ростуризмом.

Победитель получит федеральное финансирование на развитие туристической привлекательности, в том числе на создание и обустройство пешеходных зон, уличных арт-объектов, зон отдыха и туристической навигации.

Как сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале, для этого необходимо определить территорию туристического центра города и разработать проект ее благоустройства. Среди требований к территории, на которой должен быть расположен туристический центр, площадь не более 100 га и наличие на ней кварталов исторической застройки. Такой территорией может стать участок между улицами Монастырской, Николая Островского, Екатерининской и Комсомольским проспектом.

Проголосовать за возможные направления проекта можно в группе «Пермь Первая» во ВКонтакте до 5 апреля.