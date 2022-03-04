18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Территория семьи» начала оказывать бесплатную психологическую помощь для людей, которые испытывают тревожность

Поделиться:

Пермская благотворительная организация «Территория семьи» запустила службу поддержки для людей, которые испытывают стресс и тревожность. Консультации будут проходить в онлайн-формате, анонимно и бесплатно. Длительность консультации составляет один час.

— Сейчас, как никогда раньше, человеку нужен человек, и мы оперативно создали новый проект, который направлен на помощь населению. На наш предыдущий пост откликнулось 15 волонтеров-психологов, которые готовы помочь вам абсолютно бесплатно, — говорят в организации.

Записаться на консультацию и ознакомиться с расписанием можно в группе «ВКонтакте» «Территории семьи».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: