Дмитрий Жебелев покинул пост советника губернатора Пермского края

Руководитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев покинул пост советника губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Об этом он рассказал порталу «ПроПермь».

Дмитрий Жебелев отметил, что сотрудничество с краевой администрацией прекращено по взаимному решению. Но по его словам, он продолжит вместе с администрацией губернатора работу по помощи детям.

Напомним, Дмитрий Жебелев занимал должность советника по социальным вопросам с весны 2020 года.