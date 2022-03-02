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Дмитрий Жебелев покинул пост советника губернатора Пермского края

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Руководитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев покинул пост советника губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Об этом он рассказал порталу «ПроПермь».

Дмитрий Жебелев отметил, что сотрудничество с краевой администрацией прекращено по взаимному решению. Но по его словам, он продолжит вместе с администрацией губернатора работу по помощи детям.

Напомним, Дмитрий Жебелев занимал должность советника по социальным вопросам с весны 2020 года.

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