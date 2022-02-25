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Налоговые инспекции Пермского края прекращают обслуживание клиентов

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С понедельника 28 февраля 2022 года налоговые инспекции Пермского края приостанавливают прием и обслуживание клиентов по всем услугам. Как сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на региональное управление ФНС, решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции среди сотрудников.

При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи будет осуществляться в обычном режиме при личном обращении в любой налоговый орган. Прием бумажной корреспонденции будет вестись через боксы, которые расположены при входе каждого налогового органа.

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