Налоговые инспекции Пермского края прекращают обслуживание клиентов

С понедельника 28 февраля 2022 года налоговые инспекции Пермского края приостанавливают прием и обслуживание клиентов по всем услугам. Как сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на региональное управление ФНС, решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции среди сотрудников.

При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи будет осуществляться в обычном режиме при личном обращении в любой налоговый орган. Прием бумажной корреспонденции будет вестись через боксы, которые расположены при входе каждого налогового органа.