В Перми прекращает работу такси DiDi

Китайский агрегатор такси DiDi с 4 марта прекращает работу во всех российских городах, в том числе в Перми. Об этом сообщается на официальном сайте и в соцсетях компании:

— Мы в DiDi видим свою миссию в том, чтобы делать повседневную жизнь удобнее, а, значит, предлагать наилучшие из возможных сервисов для наших пассажиров и партнеров. К сожалению, мы больше не можем это обеспечивать в России, в связи с чем DiDi прекратит здесь работать с 4 марта 2022 г. Мы хотим поблагодарить всех водителей и пассажиров, которые поддерживали нас с самого момента запуска. До 4 марта вы можете продолжать пользоваться DiDi в обычном режиме.

Напомним, в Перми DiDi запустился в мае 2021 года.