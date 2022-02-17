Застройщику МФЦ «iMAll Эспланада» грозит штраф за раннее открытие

Краевое министерство по управлению имуществом и градостроительству выдало разрешение на ввод в эксплуатацию МФЦ «iMALL Эспланада» в среду 16 февраля. При этом, в выходные торговый центр уже был открыт для посетителей. Ведомство отмечает, что эксплуатация объекта капстроя без разрешения на ввод в эксплуатацию запрещена. Таким образом, застройщику может грозить административный штраф. Полномочия по этому вопросу закреплены за контрольно-надзорными органами, в том числе и прокуратурой.