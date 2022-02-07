Власти Перми планируют расширить зону платной парковки в двух районах города

В Перми с 1 июля 2022 года планируется расширить зону платных парковок в Ленинском и Свердловском районе. Как сообщается на сайте администрации города, это связано с введением в эксплуатацию несколько жилых домов на этой территории, а в дневное время наблюдается дефицит парковочных мест.

В зону платных парковок планируется включить следующие участки улиц:

– Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;

– Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

– Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

– Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;

– Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

– Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

– Достоевского от улицы Николая Островского до Клименко.