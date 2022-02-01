В Перми откладывается открытие МФЦ «iMALL Эспланада»

В Перми вновь перенесли открытие многофункционального центра «iMALL Эспланада». Первоначально предполагалось, что запуск торгово-развлекательного комплекса состоится в конце декабря 2021 года, затем дата открытия была перенесена на январь. Как сообщает издание «Новый компаньон», застройщик МФЦ «iMALL Эспланада» не обращался в краевой Минимущества за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Новые сроки открытия не озвучиваются.