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В Перми откладывается открытие МФЦ «iMALL Эспланада»

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В Перми вновь перенесли открытие многофункционального центра «iMALL Эспланада». Первоначально предполагалось, что запуск торгово-развлекательного комплекса состоится в конце декабря 2021 года, затем дата открытия была перенесена на январь. Как сообщает издание «Новый компаньон», застройщик МФЦ «iMALL Эспланада» не обращался в краевой Минимущества за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Новые сроки открытия не озвучиваются.

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