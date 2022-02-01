18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Росстат: Пермь — самый дорогой для жизни город в Приволжском округе

Поделиться:

Фото: Юрий Ронжин

Пермь назвали самым дорогим для жизни городом Приволжского федерального округа. По данным Росстата, стоимость жизни в Перми оказалась выше, чем в среднем по России на 4%. Также показатель в Перми оказался самым высоким среди регионов Приволжского федерального округа.

Отметим, что в Казани индекс стоимости жизни составляет 0,9, в Ижевске – 0,95, в Самаре — 0,97, в Нижнем Новгороде — 0,99,  в Екатеринбурге — 0,98.

За последние несколько лет индекс стоимости жизни в столице Пермского края только растет. Так, с 2017 по 2019 годы показатель стоимости жизни составлял единицу, а в 2020 году индекс вырос до 1,02.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: