В Перми началось строительство спорткомплекса «Энергия»

В Перми начались работы по строительству многофункционального спортивного комплекса «Энергия» на Советской, 100. Сейчас ведутся подготовительные работы по обустройству временного ограждения строительной площадки. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Пермского края.

По планам строительство объекта должно завершиться до 25 декабря 2023 года. Стоимость контракта 1,8 млрд руб.

Общая площадь многофункционального спортивного комплекса «Энергия» составит более 16,9 тыс. кв. метров. В новом комплексе планируется разместить универсальные спортзалы и бассейн на 28 человек в смену, снаружи будет организована открытая спортплощадка с беговым кругом 200 метров и мини-футбольным полем, беговые дорожки, тропинки для скандинавской ходьбы, спортплощадки с тренажерами и теннисным кортом. Кроме того, предусмотрено устройство трибун вместимостью до 1 тыс. человек, в том числе места для инвалидов на колясках.