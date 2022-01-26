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«Пермские ворота» отреставрируют за 18 миллионов рублей

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Начальная сумма контракта по реставрации арт-объекта «Пермские ворота» увеличена с 15 милн рублей до 18 млн рублей. Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Пермского края, изменение стоимости контракта связано с перерасчетом сметы ремонтных работ с учетом стоимости строительных материалов во втором квартале 2021 года. В ходе выбора подрядчика сумма контракта может уменьшиться.

Напомним, ранее сообщалось, что арт-объект находится в аварийном состоянии: местами отслоилась плитка, возникли проблемы с облицовкой фундамента, а большинство бревен, из которых состоит конструкция, сгнили.

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