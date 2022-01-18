В Перми штраф за безбилетный проезд может повыситься до 2 500 рублей

Предлагается увеличить штраф с 500 до 2 500 рублей за первое нарушение и с 1 000 до 5 000 рублей при повторном.

Для владельцев безлимитных проездных предусмотрено послабление: если по причине неисправности валидатора или самой карты, она не была провалидирована, контролеры ограничатся предупреждением. Это объясняется тем, что у держателей безлимитных проездных проезд, по сути, является предоплаченным на весь срок действия проездного.

Эта мера направлена на стимулирование роста оплаты проезда и сокращение количества безбилетных пассажиров. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания края в первом квартале 2022 года.