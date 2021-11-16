18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В следующем году начнется выпуск сувениров в честь 300-летия Перми

Краевые власти утвердили брендбук к празднованию 300-летия Перми. Это руководство по использованию логотипа и фирменного стиля, а также своеобразный каталог идей того, как символика праздника может быть внедрена в официальных документах, общественных пространствах, на пермских товарах, упаковках подарков.

Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края
Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края

В брендбуке в качестве возможных вариантов использования также предложены виды сувенирной продукции. Причем она разделена на зимние и летние версии, поскольку празднование юбилея города предполагает не одно событие, а целый ряд мероприятий в течение всего 2023 года. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уже в следующем году начнется выпуск сувенирной продукции, посвященной 300-летию Перми.

Напомним, логотип юбилея представляет собой цифру 300, выполненную в виде контейнера, который можно наделять разным смысловым и визуальным содержанием.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: