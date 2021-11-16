В следующем году начнется выпуск сувениров в честь 300-летия Перми

В брендбуке в качестве возможных вариантов использования также предложены виды сувенирной продукции. Причем она разделена на зимние и летние версии, поскольку празднование юбилея города предполагает не одно событие, а целый ряд мероприятий в течение всего 2023 года. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уже в следующем году начнется выпуск сувенирной продукции, посвященной 300-летию Перми.

Напомним, логотип юбилея представляет собой цифру 300, выполненную в виде контейнера, который можно наделять разным смысловым и визуальным содержанием.