В Перми стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 33 рублей

Право на бесплатную пересадку сохранится в виде отдельного тарифного плана на гражданском электронном проездном и составит 50% от стоимости тарифа. Стоимость оплаты багажа будет пропорциональна тарифу.

Напомним, последний раз тариф пересматривался в 2019 году – тогда его подняли с 20 рублей до 26 рублей за наличную оплату и 24 рублей за безналичную оплату проезда.