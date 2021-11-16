В Перми стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 33 рублей

С 10 января 2022 года в Перми повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки составит 33 рубля. Тариф будет единым – как при оплате наличными, так и банковскими и транспортными картами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Право на бесплатную пересадку сохранится в виде отдельного тарифного плана на гражданском электронном проездном и составит 50% от стоимости тарифа. Стоимость оплаты багажа будет пропорциональна тарифу.
Напомним, последний раз тариф пересматривался в 2019 году – тогда его подняли с 20 рублей до 26 рублей за наличную оплату и 24 рублей за безналичную оплату проезда.
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