Власти Перми выдали разрешение на строительство гостиницы Hilton

В настоящее время на стройплощадке завершены работы по переустройству сетей и демонтажу объектов, расположенных в границах земельного участка. Ведется подготовка к выполнению основного цикла строительно-монтажных работ.

Как сообщалось ранее, новый гостиничный комплекс будет рассчитан на 130 номеров. В отеле будут работать конференц-залы, ресторан, фитнес-зал. Гостиница будет введена в эксплуатацию в 2024 году.