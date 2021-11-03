Власти Перми выдали разрешение на строительство гостиницы Hilton

Власти Перми выдали разрешение на строительство четырехзвездочной гостиницы. Отель под брендом Hilton планируется возвести на месте бывшего ДК «Телта» на Окулова, 14. Об этом сообщается на сайте Агентства инвестиционного развития Пермского края.
В настоящее время на стройплощадке завершены работы по переустройству сетей и демонтажу объектов, расположенных в границах земельного участка. Ведется подготовка к выполнению основного цикла строительно-монтажных работ.
Как сообщалось ранее, новый гостиничный комплекс будет рассчитан на 130 номеров. В отеле будут работать конференц-залы, ресторан, фитнес-зал. Гостиница будет введена в эксплуатацию в 2024 году.
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