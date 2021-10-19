Торговые центры Перми потеряют до 70% посетителей из-за введения QR-кодов

Как считают представители бизнеса, некоторые заведения общепита могут полностью закрыться. Из-за резкого снижения посещаемости упадет выручка, не будет зарплаты у персонала, сократятся налоговые поступления в бюджет. Во многих торговых центрах уже готовы к возможному введению QR-кодов, но отмечают, что эта мера очень негативно отразится на бизнесе арендаторов.

Напомним ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 для посещения фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и других мест массового скопления людей были введены QR-коды. В частности, система QR-кодов может распространиться на торговые центры и заведения общепита.