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Торговые центры Перми потеряют до 70% посетителей из-за введения QR-кодов

В Перми торговые центры и рестораны ожидают падение посещаемости на 45-70% после введения обязательных QR-кодов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей бизнеса.

Фото: Shutterstock.com

Как считают представители бизнеса, некоторые заведения общепита могут полностью закрыться. Из-за резкого снижения посещаемости упадет выручка, не будет зарплаты у персонала, сократятся налоговые поступления в бюджет. Во многих торговых центрах уже готовы к возможному введению QR-кодов, но отмечают, что эта мера очень негативно отразится на бизнесе арендаторов.

Напомним ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 для посещения фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и других мест массового скопления людей были введены QR-коды. В частности, система QR-кодов может распространиться на торговые центры и заведения общепита.

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