Концерт в поддержку пострадавших при стрельбе в ПГНИУ собрал более 100 тыс. рублей

В день рождения Пермского университета, 14 октября, прошел благотворительный онлайн-концерт в поддержку пострадавших во время трагедии в ПГНИУ. Во время онлайн-марафона был организован публичный сбор денежных средств в Фонд целевого капитала Пермского университета. За два часа зрители перевели в Фонд 108 420 рублей.