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Концерт в поддержку пострадавших при стрельбе в ПГНИУ собрал более 100 тыс. рублей

В день рождения Пермского университета, 14 октября, прошел благотворительный онлайн-концерт в поддержку пострадавших во время трагедии в ПГНИУ. Во время онлайн-марафона был организован публичный сбор денежных средств в Фонд целевого капитала Пермского университета. За два часа зрители перевели в Фонд 108 420 рублей.

Поступившие денежные средства будут направлены на поддержку сотрудников и студентов, пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ.

В онлайн-марафоне приняли участие Олег Нестеров (группа «Мегаполис»), Саша Гагарин (группа «Сансара»), Вадик Королев (группа OQJAV), Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»), группа On-The-Go и старший преподаватель географического факультета ПГНИУ, музыкант Александр Ведерников.

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