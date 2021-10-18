В Пермском крае прошло спортивное мероприятие для детей, которые победили рак

«Игры победителей» организовали в 2010 году больничные волонтеры фонда «Подари жизнь» (Москва), чтобы поддержать и вдохновить детей и их семьи, которые прошли сложное испытание. Со временем Игры стали самостоятельным реабилитационным проектом, который объединяет многие фонды из России и мира. В Перми проведением Игр победителей занимается благотворительный фонд «Берегиня» при поддержке компании «Метафракс Кемикалс».

Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие долгое время не удавалось провести в привычном формате, когда все дети собирались на одной большой спортивной площадке, поэтому организаторы решили сами приехать к детям. В «Играх победителей» этого года приняли участие 69 детей со всех уголков Пермского края. Волонтеры побывали в Гремячинске, Чернушке, Березниках, Нытве, Кудымкаре, Барде, Куеде, Александровске, Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Верещагино, Краснокамске и других городах Прикамья.

Пермские спортивные команды, такие как футбольный клуб «Амкар Пермь», гандбольный клуб «Пермские медведи», волейбольный клуб «Кама» и баскетбольный клуб «Парма-Париматч» поддержали ребят, записав приветственные видео.

Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня»:

— Игры победителей для нас особый проект, мы любим его всем сердцем, потому что это возможность встретиться с детьми, которые уже побороли тяжелое заболевание. Совершенно новый формат, который мы придумали совместно с «Метафракс Кемикалс», оправдал все наши ожидания. Игры едут к детям, что может быть круче? Мы встречались и каждый раз понимали, каким было правильным наше решение. Дети ждали, готовились преодолеть себя. Семья поддерживала и радовалась успехам. Волонтеры и вожатые создали вокруг каждого участника замечательную атмосферу. Мы не можем быть рядом, но мы вместе!

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров компании ПАО «Метафракс Кемикалс»:

— В этом году разработка формата проведения Игр победителей стала целым испытанием для нас, и мы очень рады что несмотря ни на что они состоялись. Это заслуга большой команды: сотрудников и волонтёров фонда «Берегиня», спонсоров, пермских спортсменов и, конечно же, детей и их родителей. Они настоящие победители, которые многое преодолели на своём пути. Желаем ребятам здоровья и отличного настроения!

Проект реализуется при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова.