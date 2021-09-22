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Число пострадавших после стрельбы в ПГНИУ увеличилось до 43

Во время стрельбы в ПГНИУ пострадали 43 человека. Об этом сообщила Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. В их число включены 6 погибших, 12 раненых, находящихся на лечении в стационарах Перми, 7 раненых, направленных в федеральные центры Москвы. Еще 18 пациентов проходят лечение амбулаторно на дому, под наблюдением врачей. Среди них в том числе те, кто обратился за помощью уже на следующий день после происшествия.

Как рассказала Анастасия Крутень, что состояние 11 человек, находящихся в стационарах краевой столицы, а также пациентов, проходящих лечение амбулаторно, врачи оценивают, как удовлетворительное. При этом в тяжелом состоянии находится только стрелок Тимур Бекмансуров. Вчера вечером ему была проведена ампутация части голени.

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

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