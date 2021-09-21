Правительство РФ выделит 18,5 млн рублей пострадавшим и семьям погибших в ПГНИУ

Ранее, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что семьям погибших и пострадавшим в ЧП будет оказана материальная помощь из средств резервного фонда Пермского края. По 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы, раненым в результате стрельбы направят по 500 тыс. руб., семьям погибших – по 1 млн руб.