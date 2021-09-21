Пострадавшие при происшествии в ПГНИУ продолжат лечение в Москве

Сегодня днем спецбортом МЧС из Перми в Москву были направлены семь пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Всех пострадавших доставят в федеральные медицинские центры.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.
Еще 12 пострадавших 20 сентября в университете продолжают лечение в стационарах столицы Прикамья.
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края
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