Пострадавшие при происшествии в ПГНИУ продолжат лечение в Москве

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Еще 12 пострадавших 20 сентября в университете продолжают лечение в стационарах столицы Прикамья.