В Перми на этой неделе потеплеет до +21 градуса

В Перми на предстоящей неделе средняя температура воздуха будет около нормы, но отклонение будет неравномерным. Во вторник среднее суточное отклонение составит +2…+4°С. Уже в среду начнется новое похолодание ввиду адвекции холодной арктической воздушной массы, отклонение составит около -3°С. Об этом рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и Я».

В понедельник, температура воздуха днем +11…+16°С, местами умеренный дождь. Во вторник ожидается облачная погода, возможен дождь. Столбик термометра ночью покажет +5…+10°С, днем +16…+21°С.

В среду погода будет облачной и дождливой. Ночью воздух прогреется до +8…+13°С, днем до +8…+13°С. В четверг и пятницу ожидается облачная погода и местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +5…+10°С.

Согласно предварительным данным, в выходные погода в регионе существенно не изменится: заток холодного воздуха продолжится, в ночные часы ожидаются заморозки до -3°С. Не пройдут стороной небольшие дожди.