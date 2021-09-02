В Перми после ремонта открылась променадная часть набережной

В Перми после ремонта открылся участок набережной Камы от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. С 7 августа променад был закрыт на гарантийный ремонт. Сейчас подрядчик завершил работы по устранению дефектов, в том числе заменил треснувшую плиту, рассказали в пресс-службе мэрии.

В скором времени откроется еще один участок — амфитеатр и спортивная зона. Для жителей города будут доступны воркаут-площадки, площадки с тренажерами, беговая дорожка, площадки для игры в баскетбол и мини-футбол.