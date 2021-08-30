В Перми детям до 16 лет запретят по ночам ходить на набережную без взрослых

Мэрия Перми внесла изменения в перечень мест на территории Пермского городского округа, нахождение детей в которых не допускается. Как сказано в документе, детям до 16 лет нельзя будет ночью находиться у водоемов, организованных мест массового отдыха у воды, берегов рек, набережных, мостов. Ограничения будут действовать с 23 часов до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля включительно.

Детям, не достигшим 18 лет, нельзя будет посещать кальянные и места, где продают только табачные изделия и никотинсодержащую продукцию.

Постановление вступит в силу, когда его опубликуют в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».