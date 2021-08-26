Пермский край вошел топ-10 по производству сыра в России

По итогам 2020 года Пермский край занял 8 место по производству молока в Приволжском федеральном округе и 8 место по производству сыра и сырных продуктов в России. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин во время доклада перед депутатами Заксобрания.

В прошлом году производство продукции агропромышленного комплекса в Пермском крае выросло более чем на 5% относительно 2019 года. При этом, рост выработки молока – на 3,5 %, яиц – на 4,1%, а увеличение валового сбора зерна составило 19%.