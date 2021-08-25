В Перми на улице Героев Хасана полностью восстановлено движение

Завершается последний этап масштабной реконструкции улицы Героев Хасана: на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской открыто все шесть полос движения. Осенью подрядчик закончит работы на тротуарах, обустройство велодорожек, наружного освещения, а также нанесет разметку, рассказали в пресс-службе мэрии. Полностью завершить реконструкцию улицы Героев Хасана планируется уже осенью текущего года.

Напомним, реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовала летом 2019 года.