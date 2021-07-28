Одобрена сделка на приобретение «Лентой» пермской сети «Семья»

ФАС России удовлетворил официальную просьбу Ленты о покупке пермской сети «Семья». Эта сделка не приведет к ограничению конкуренции. Об этом сообщает «Федеральная антимонопольная служба».

«Лента» планирует объединить супермаркеты «Семья» в свою розничную сеть, с сохранением рабочих мест. Поменяется также логотип «Семьи», они перейдут под бренд «Ленты». Супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту».