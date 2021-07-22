Театр-Театр сменит исполнительного директора

«Пермский академический Театр-Театр» меняет исполнительного директора. Об этом пишет издание «Новый Компаньон».

Ранее должность директора исполнял Анатолий Пичкалев, он проработал в театре 15 лет. Его сменит Егор Мухин, который занимал пост коммерческого директора театра.

Анатолий Евгеньевич Пичкалев продолжит свою работу с театром, в качестве председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей России.