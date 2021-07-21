В Перми пройдет кубок России по триатлону

Впервые в Перми 25 июля пройдет финал кубка России по триатлону. Участие в соревнованиях примут более 300 спортсменов из 11 регионов страны. Об этом сообщается на сайте федерации триатлона Пермского края.

Соревнования начнутся в 8:00 утра у речного вокзала. На время турнира будет запрещена остановка по улице Монастырской с 24 июля 7:00 до 25 июля 12:30. Также в эти даты будет закрыто движение транспорта в центре города.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех противоэпидемических норм безопасности.

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