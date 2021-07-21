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В историческом центре Перми начали реконструкцию Компроса

Начался этап реконструкции Комсомольского проспекта. Сейчас выполняются работы от улицы Революции до Комсомольской площади. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

Преобразить исторический центр планируют вдоль пути к набережной Кама. Особое внимание уделяют жилым домам, которые несколько лет не ремонтировались. Обновить проспект планируют в едином стиле.

Срок завершения работ запланирован на 30 ноября 2022 года.

 

Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края

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