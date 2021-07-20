В Перми начались съёмки нового сезона Реальных пацанов

В Перми начали снимать новый 9 сезон культового сериала “Реальные пацаны". Съёмочная группа разместилась на улице Монастырской во дворе «Дома грузчиков», где будут происходить основные действия.

В новом сезоне главный герой вернётся в старую квартиру и вспомнит свой жизненный путь, который он проходил. Также появится автобиографическая книга «Последний реальный пацан», в которой Колян запишет свои воспоминания. Основным сюжетом 9 сезона будет написание Коляном автобиографии. Он вернётся на старую квартиру и начнёт создавать свою книгу вместе с новым героем – писателем.

Съёмки нового сезона продлятся три месяца. А премьера состоится в 2022 году.

+18