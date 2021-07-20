В Перми завершаются съемки художественного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова»

В Перми скоро закончатся съёмки фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова», по мотивам повести пермского писателя Льва Давыдычева, сообщает «Рифей – Пермь».

До завершения съёмок фильма остается несколько дней, а далее съёмочная команда отправляется в Москву. Главную героиню фильма исполнит Мария Шукшина — бабушку главного героя — школьника Ивана Семёнова, которого сыграет актёр Роман Погорелов.

В фильме будут подниматься проблематики современного поколения и взаимоотношение в семьях. Выход фильма запланирован на 2022 год.

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