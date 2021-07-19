В Перми появилась возможность сдать банковские карты на переработку

Новая услуга пока возможна только для клиентов «Сбербанк». Быстрая переработка поможет сократить количество банковских карт в мусорных контейнерах и на улицах.

План сдачи прост: нужно вставить карту в банкомат, далее высветится, что срок карты истек, и её предложат сдать на переработку. После чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Сейчас сдать карту на переработку возможно в 220 банкоматов в Перми.

К 2030 году в Прикамье планируется не менее 30% от всех отходов направлять на утилизацию.