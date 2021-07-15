С фасада ДК Солдатова в Перми демонтировали скульптуры для реконструкции

В Перми демонтировали скульптуры, которые были установлены на крыше здания Дворца культуры имени Солдатова. Поэта, скрипачку и двухметровых летчиков заменят на новых. Об этом сообщил глава Перми Алесей Демкин в совеем инстаграме.

Два года назад экспертиза выявила существенные разрушения скульптур, произошедшие под воздействием времени и погодных условий. После демонтажа с существующих скульптур будут сделаны слепки для сохранения их исторического облика. Слепки применят для отливки новых фигур.