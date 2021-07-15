Логотип к 300-летию Перми разработает нейросеть

Власти Перми продолжают подготовку к празднованию 300-летия города. Один из первых вопросов – создание логотипа и фирменного стиля «Пермь-300». Координирует работу в этом направлении медиаменеджер, бывший резидент Comedy Сlub Гавриил Гордеев.

В июне прошел сбор идей и предложений от жителей Пермского края о том, каким они видят логотип. Всего поступило порядка 60 работ. На основании присланных жителями работ, будет разработан фирменный стиль. По словам Гавриила Гордеева, логотип будет готов в сентябре.

К разработке логотипа 300-летия планируется привлечь искусственный интеллект. Нейросеть изучит все предложения для логотипов и на их основе создаст свою версию, которая затем будет использована как основа для дальнейшей работы. Кроме того, есть идея создания NFT-арт-объекта, который будет передан городу.