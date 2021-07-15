Пермский оперштаб ужесточил ограничения из-за роста случаев коронавируса

Оперативный штаб принял решение ввести новые ограничения в Пермском крае из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Вводится ограничение числа посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50% от числа мест в залах. При этом обязательно ношение масок.

До участия в активном и экологическом туризме (сплавы по рекам и т.п.) допускаются только вакцинированные граждане, либо лица, представившие отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирус, выполненного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия, а также перенесшие новую коронавирусную инфекцию в случаях, если с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Все отделения МФЦ с 19 июля переводятся на предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи, продолжая оказывать их в дистанционном и выездном формате.

Посещение лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги в стационарной форме, допускается только в соответствии с утвержденным графиком приема граждан.

Работодателям рекомендуется предусмотреть дополнительные меры поддержки для работников в соответствии с локальными нормативными правовыми актами, в том числе возможность предоставления для сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19, дополнительного выходного в день проведения иммунизации.