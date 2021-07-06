В Перми за парковку на газонах будут штрафовать

Сотрудники правопорядка начали составлять административные протоколы на владельцев машин, которые паркуются на газонах. Рейды проходят во всех районах Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Парковка в неположенном месте влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1 тысячи рублей, на должностных лиц — в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц — в размере от 15 до 20 тысяч рублей.
Сегодня рейд прошел в Свердловском и Мотовилихинском районах. Все было выявлено 27 незаконно припаркованных автомобилей.
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