На этой неделе в Перми ожидается теплая погода

Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой. Осадки будут иметь в основном локальный характер, при этом выпадет не более 30% от климатической нормы. Об этом сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и Я».

Во вторник, 8 июня, ожидается сухая и солнечная погода. Столбик термометра поднимется днем до отметки +17…+22°. К среде погодные условия существенно не изменятся. Сохранится ясная и прохладная погода, температуры воздуха ночью +5…+10°, днем +18…+23°.

Начиная с четверга, в Пермском крае станут возможны дожди ливневого характера и грозы. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем +19…+24°. В пятницу характер погоды не изменятся. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура днем +20…+25°.