В Перми открылся маркетплейс KazanExpress

В Перми открылись пункты выдачи товаров интернет-магазина KazanExpress. На сегодняшний день на территории города работают четыре точки маркетплейса: Парковый пр., 13, ул. 25 Октября, 17, ул. Юрша, 25, ул. Белинского, 48.

KazanExpress.ru — это торговая площадка, на которой представлены китайские и российские товары с бесплатной доставкой за один день. Заказы приходят в фирменные пункты выдачи с примерочными. Доставка осуществляется только в города с наличием собственных пунктов выдачи. В настоящее время сервис работает в 48 городах России. Компания основана в 2017 году.