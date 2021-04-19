В Перми запустили умный светофор для ускорения движения трамваев

В Перми тестируют новую систему ускорения трафика, которая автоматически распознает общественный транспорт и сразу включает зеленый сигнал светофора для их приоритетного проезда. Первый светофор появился на пересечении улиц Куйбышева и Лодыгина.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, «умный светофор» распознает приближение трамвая к перекрестку, затем устройство либо продлевает зеленую фазу, либо быстрее переключает сигнал с красного на зеленый, чтобы трамвай успел проехать. Разработчик системы – пермская компания Fort Telecom.

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