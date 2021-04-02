В Перми временно ограничат движение по улице Попова и закроют Монастырскую

В Перми с 10 апреля до 18 июня будет временно ограничено движение по улице Попова и закрыто по улице Монастырской. Эти меры связаны с выполнением работ по реконструкции улицы Попова в рамках строительства многофункционального центра с гостиницей.
Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по нечетной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улице Петропавловской будет организовано в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объеме.
С 19 июня до 16 июля в дополнение к введенному ранее ограничению (по улице Попова на участке улицы Монастырской до улицы Петропавловской) будет временно ограничено движение транспорта по улице Попова на участке от улицы Окулова до улицы Монастырской. Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по нечетной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улицы Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объеме.
В этот же период будет временно закрыто движение по улице Монастырской на перекрестке с улицей Попова. Объезд закрытого перекрестка будет возможен при движении на Коммунальный мост по улице Осинской и улице Окулова, при движении в район улицы Свердловской по улицам Ленина, Крисанова, Монастырской, Окулова. Для обеспечения транспортной доступности на участках улицы Монастырской от улицы Свердловской до улицы Попова и от улицы Осинской до улицы Попова будет организовано двустороннее движение.
С 17 июля до 30 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Попова на участке улицы Монастырской до улицы Петропавловской.
Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по четной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улице Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объеме. Возобновится движение по улице Монастырской на перекрестке с улицей Попова и участке улицы Попова от улицы Окулова до улицы Монастырской.
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