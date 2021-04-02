В Перми временно ограничат движение по улице Попова и закроют Монастырскую

В Перми с 10 апреля до 18 июня будет временно ограничено движение по улице Попова и закрыто по улице Монастырской. Эти меры связаны с выполнением работ по реконструкции улицы Попова в рамках строительства многофункционального центра с гостиницей.

Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по нечетной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улице Петропавловской будет организовано в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объеме.