Фонд «Берегиня» запустил ежегодную благотворительную акцию #УмножайЛюбовь! Весь февраль каждый сможет помочь детям, проходящим лечение в Пермском онкоцентре и получить за это значок-сердечко.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно сделать пожертвование от 100 рублей в благотворительный фонд «Берегиня». В знак благодарности каждый участник акции получит в подарок значок-сердечко. В этом году фонд «Берегиня» выпустил 9 цветов значков, выбрать можно любой цвет.

Все собранные средства будут направлены на помощь детям, проходящим лечение в Пермском онкоцентре.

Значки-сердечки можно получить в офисе фонда «Берегиня» (ул. Мира, 41в, 2 этаж, офис 6), а также в Детском развивающем центре SmartyKids (Подлесная ул., 43а), танцевальном клубе GallaDance (ТЦ «Колизей Атриум», ул. Ленина, 60, 3 этаж. Вход со ст. ул. Куйбышева), Цифровой Стоматологии «Династия» (ул. Революции, 24) и кафе «ПАПРИКА» (Уральская ул., 95).

Акция #УмножайЛюбовь приурочена к дате 15 февраля — дню детей, больных раком. В этот день принято говорить о том, что более 80% детей Пермского края с этим тяжелым диагнозом выздоравливают.