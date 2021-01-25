На предстоящей неделе в Пермском крае ожидается очень теплая погода

Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я» на этой неделе в Перми ожидается очень теплая погода. Отклонение температуры воздуха от нормы составит +7…+8°.

В ночь на понедельник Пермский край пересечет теплый фронт, за которым поступит тропическая воздушная масса с Европейской территории России. В дневные часы в юго-западной половине края ожидается оттепель и осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Во вторник наиболее теплая воздушная масса сместится на северные районы Пермского края. Ожидается облачная погода, местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток 0…−5°. В среду вероятен небольшой снег. Столбик термометра ночью опустится на отметку −4…−9°, днем −1…−6°.

В четверг, 29 января, возможны гололедные явления. Ночью термометр покажет −2…−7°, днем −1…−6°. В пятницу влияние гребня распространится на всю территорию Пермского края. Ожидаются прояснения, прекращение осадков и небольшое похолодание. Температура воздуха ночью −5…−10°, днем −1…−6°.

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