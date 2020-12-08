На «Заводе Шпагина» может открыться мультимедийный центр «Союзмультпарк»

В Перми на территории «Завода Шпагина» может появиться первый в России региональный филиал киностудии имени Горького и мультимедийный центр «Союзмультпарк». Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, проект обсуждался во время встречи Дмитрий Махонина с замминистра культуры РФ Максимом Ксензовым и председателем правления киностудии «Союзмультфильм», гендиректором киностудии имени Горького Юлианой Слащевой.

Формат «Союзмультпарка» включает в себя инновационные образовательные программы по направлениям: креативные индустрии, цифровые технологии и развитие социальных навыков у детей. На территории парка также будут организованы мастер-классы, творческие лаборатории, лекции, кинопоказы, развлекательные программы и музейные экспозиции.

Мультимедийный центр может появиться в Перми уже в январе 2022 года.

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