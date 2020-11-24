Ледового городка на эспланаде в этом году не будет

Пермские власти откажутся от строительства Ледового городка на эспланаде из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает Business Class. Издание заявляет, что постановление, вероятно, будет опубликовано в среду, 25 ноября. В качестве альтернативы рассматриваться вариант строительства небольших ледовых комплексов в районах города.

Напомним, ранее был проведен конкурс на строительство ледового городка на эспланаде с художественной подсветкой на космическую тематику. Стоимость работ по возведению и содержанию новогоднего комплекса оценили в 17 млн рублей.

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