Синоптики: рабочая неделя ожидается очень теплой

Как сообщают специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», рабочая неделя в Перми ожидается очень теплой. В течение первых трех дней недели характер погоды ожидается достаточно однородным: переменная облачность, отсутствие осадков и выраженный суточный ход температуры воздуха.

В понедельник, 2 ноября, температура воздуха ночью −1…−6°, днем −4…+1°. Во вторник – ночью −5…−10°, днем −2…+3°. Пик потепления произойдет в среду – воздух прогреется днем до +7°.

В четверг существенных осадков еще не ожидается. Столбик термометра ночью покажет −2…+3°, днем +1…+6°. По предварительным данным, в пятницу в Пермском крае начнутся небольшие осадки в виде дождя (по востоку – мокрого снега). Температура воздуха в течение суток 0…+5°.

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