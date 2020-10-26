Как сообщается на сайте администрации города Перми, с 23 ноября в Перми будет расширена зона платной парковки.

В Свердловском районе города парковка станет платной на протяжении двух кварталов: по улице Газеты Звезда от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского и по улице Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской. Включение в платную зону самой улицы Пионерской отложено до проведения на ней ремонтных работ.

В Ленинском районе Перми нововведения коснутся территории микрорайона Разгуляй. При этом платные парковочные места организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. На небольших улицах микрорайона вводится запрет на стоянку, поскольку ранее жители ТОС «Разгуляй» сталкивались с тем, что узкие улицы частного сектора с утра занимают работники офисов.

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