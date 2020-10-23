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Продуктовые магазины и табачные ларьки: какие бизнесы открывались в Перми в сентябре

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выяснила, какой бизнес чаще открывали представители малого и среднего предпринимательства в Перми в начале делового сезона.

В Перми в прошлом месяце к онлайн-кассе МТС чаще всего подключались компании из сферы торговли. На ритейл приходится 52%. При этом каждый четвертый бизнес занимается продажей продуктов питания и алкоголя: на магазины приходится 14% новых точек, мясные лавки – 5%, универсамы и магазины алкогольных и безалкогольных напитков – по 4%. Следующая по популярности категория – табачные ларьки – 12%. Такие пермские предприниматели открыли цветочные магазины – 11%. В конце списка мебельные магазины, на которые приходится 2% вех новых бизнесов в краевой столице.

Перекос в пользу торговли более выражен по сравнению с общероссийскими тенденциями. В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания – 13%, ресторанный бизнес – 10% и продажа одежды – 8%.

На сферу услуг приходится почти четверть новых бизнесов Перми. Рестораны и кафе занимают долю в 9% от всего объема. В основном открывшиеся точки занимаются доставкой еды на дом. Также пермские предприниматели сделали ставки на парикмахерские и салоны красоты – 8%, а также ремонт техники – 6%.

ПРМ.Собака.ru,
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