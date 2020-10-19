С декабря «Ласточки» вернутся на маршрут Пермь–Екатеринбург

С 1 декабря возобновится ежедневное движение электропоездов «Ласточка» из Перми в Екатеринбург. При этом время пути сократится более чем на полчаса.

Так, из Екатеринбурга в Пермь они будут добираться на 38 минут быстрее – за 4 часа 58 минут. Из Перми в Екатеринбург время в пути сократится на 33 минуты, «Ласточка» будет доезжать до столицы Урала за 4 часа 43 минуты.

Помимо этого до 25 декабря цены на поездки будут снижены более чем в два раза: стоимость билета составит от 398 до 403 рублей (обычная цена «Ласточки» 1051 рубль).

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